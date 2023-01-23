『バッグ無し‼️Callaway solaire ピンクレディースゴルフクラブセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 50分に出品され03月18日 06時 50分に終了予定です。即決価格は25,392円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️ゴルフセット多数ございます。

是非下記をクリックしてご参照お願いします(^^)



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◾️基本的に新品での出品の場合は、値下げはできません。申し訳ございません。



◾️写真に写っているクラブは【全て】付属します。(バッグの付属有無は、商品名をご確認下さい)



全て右利き用になります。

新品未使用のゴルフクラブセットになります。



ドライバーからアイアンセットまで、揃っており

初心者の方から上級者の方までご使用になれるクラブかと思います。



1番

Flex L



FW

Flex L



UT

Flex L



アイアン

Flex L



パター



キャディバッグは付属しません





◾️購入後のキャンセルはご遠慮頂いておりますので、よく考えてご購入頂けますようお願い申し上げます。

商品に問題があった場合は、アプリの規定ルールに従います。



◾️配達について

購入後、商品ページに記載している発送の目安内で発送いたします。お急ぎの場合は購入前に発送日のご確認をお願い申し上げます。佐川急便かヤマト運輸での発送となります。



◾️安全にご使用頂くために

ご使用前にクラブの状態をお確かめ下さい。

ゴルフクラブ、グリップは使用により汚れ痛み等が発生します。ヘッドが緩んでいるものや、グリップが割れている状態でのご使用は思わぬ怪我の原因となります。



◾️免責事項

クラブの破損、その他トラブルについては責任は負えませんが、受け取り評価前に、使用できないような欠陥がありましたら誠実にご対応致します。



◾️配達事故があった場合

追跡ありの発送です。その他アプリの規定に準じます。



以上ご購入を心からお待ちしております。

取引完了まで宜しくお願い申し上げます 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キャロウェイゴルフ