『HAPPY FC特典付き PHOTO CANVAS BTS JIN【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 01時 55分に出品され04月01日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BTS, THE BESTの時に公式より購入



PHOTO CANVAS ［ORANGE］ver.

JIN



サイズ

約25cm×25cm×2cm



ペット、喫煙者、子供無し



プチプチで梱包して発送します



公式FC JAPAN よりアルバム

「HAPPY」購入しました



予約特典トレカとハイタッチ応募券

シリアルコード3枚を

お付けします

ハイタッチ応募はしていません

迅速に発送致します



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キムソクジン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い