『Fender Aerodyne Jazz Bass Dolphin Gray【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 14時 35分に出品され03月14日 14時 35分に終了予定です。即決価格は29,040円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2007〜2010年製造、MADE IN JAPANの初代エアロダインベースです。

純正ケース付き。カラーはドルフィングレー。



画像5,6枚目のように少し傷がありますが全体的に美品です。



トラスロッド余裕あり。電装系もガリなく最近まで弾いていましたが演奏に問題ありません。



弦交換は2ヶ月ほど前。(ダダリオ弦)



クリーニングして発送します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンダー