『Aphex Twin LP Sylo Cheetah EP、他 LPセット売り【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 00時 13分に出品され04月14日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apehx Twin エイフェックスツイン

Sylo

Cheetah EP

Computer Controlled Acoustic Instruments Pt2 EP



レコード３種、セット売りです。

発売当初に新品購入したものの、ほとんど聴かずにレコードラックに眠っていました。

断捨離のために出品します。

バラ売りは考えておりません。



あくまで主観ですが、ほぼ聞いていなかったので盤面の状態は良いと思います。

Cheetah EPのジャケットに軽く皺が入っています。



DLコードは付いておりません。



盤面は良好ですが商品の特性、アナログレコードの中古であることをご理解の上ご購入ください。



神経質な方、新品同様を求めている方は購入は控えてください。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ Aphex

Twin

LP

Sylo

Cheetah

EP、他 LPセット売り