『Elgato エルガト Game Capture HD60S + HDMI【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 19時 02分に出品され03月12日 19時 02分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 動作確認済み

1時間ほど録画してみましたが特に問題はありませんでした。発送時にもう一度確認します。



アルコール消毒をしゆうパケットプラスでの発送になります。



この商品は初心者向けのデバイスなので割と高確率でクレームが来ますが、結局のところお客様の設定ミスで、指摘すると解決することが多いです。

カスタマー対応が非常に面倒くさい商品なので、すみませんがジャンク扱いでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>ビデオキャプチャー・キャプチャーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルガト