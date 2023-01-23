『EPOS ゲーミングヘッドセット H6PRO GSX 300【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 13時 35分に出品され04月20日 13時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ━━━━━

3日間限定価格！

別場所でも販売中のため早い者勝ち！

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H6PRO 密閉型ゲーミングヘッドセット＋GSX 300のアンプセットです。



￥26,800

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★18,800円（30%オフ！）



【長時間のゲームでも疲れない快適さ】

H6PROの 密閉型ヘッドセットは、軽量な作り、パッドを改善し再設計されたヘッドバンド、ヒンジ付きイヤーカップ、メモリーフォームのイヤーパッドなど、あらゆる機能を備え、長時間のゲームセッションで抜群の快適性を実現



【遮音性の高い密閉型設計】

H6PROが周囲の騒音を遮断。 ヘッドセットの密閉型イヤーカップが周囲の騒音を低減するため、すべてのオーディオの細部にまで集中して競争力を高めることができます。



【跳ね上げ式ミュート機能付き脱着可能マイク】

H6PRO のマイクは跳ね上げただけで、瞬時にミュートにすることができます。 ヘッドセットのブームアームは、最適な音声入力ができるように配置されており、専用マイクを使用する場合はマグネット接合部分から簡単に取り外して、洗練されたカバープレートに交換できます。



【すべての主要なプラットフォームに対応】

H6PRO の製品パッケージには Windows PC 、 Mac 、PS4® 、PS5™、 Xbox シリーズ X|S 、 Xbox One 、Nintendo Switch用の交換可能なケーブルが付属しています。 また、このヘッドセットをさまざまな EPOS のDAC搭載ヘッドセット用アンプとペアリングして、ゲーミングオーディオをさらに充実することもできます。





詳細は以下

https://amzn.to/3URahkm







EPOS ゲーミングヘッドセット ゲーミング & PC アンプ H6PRO(密閉型) オーディオバンドルモデル(H6PRO Closed Sebring BlackとGSX 300のバンドルモデル)【国内正規品】 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エポス