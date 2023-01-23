『日本語教育能力検定試験 完全合格講座DVD【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 06時 33分に出品され04月11日 06時 33分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 通信講座DVD全19巻とテキスト8冊のセットです。

(定価 約14万円)



○DVD内容(全19巻)



「学習の仕方」

「言語と教育」vol.1〜vol.3

「言語一般」vol.1〜vol.3

「音声聴解」vol.1〜vol.2

「社会・文化・地域」vol.1〜vol.3

「言語と社会」vol.1〜vol.3

「言語と心理」vol.1〜vol.3

「記述式問題」



※「学習の仕方」「言語と教育vol.1~3」「言語一般vol.1」「言語と心理vol.1」「社会・文化・地域vol.1」「音声聴解vol.1、2」「記述式問題」の10枚は開封済みです。

それ以外は未開封



○各項目1冊ずつテキストがついています

「言語と教育」のみボールペンでの書き込みあり

「社会・文化・地域」「言語と社会」は使用形跡(汚れ、折れ)あり、書き込みなし

他はほぼ新品です。

「記述式添削課題」は送ることはできませんが、記述問題の作文練習に使うことができます。





３年ほど前に正規に申し込みをして購入されたものを、こちらでお譲り頂きました。



一部使用済みですので、ご理解いただける方のみご連絡ください。

養成講座未受講の方には特に役立つかと思います。



値下げのご相談承ります。お気軽にお声がけください。



発送方法は未定ですが、1枚目の写真のリサイクル段ボールに入れ、緩衝材を詰めて送付しようと考えております。 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>語学・辞書・学習参考書 商品の状態: やや傷や汚れあり

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