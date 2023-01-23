『美品！beautiful people 黒 レザーダブルライダースジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 21時 27分に出品され04月08日 21時 27分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5年前に購入しましたが着なくなったのでお譲りします。5回ほどしか着用してませんので美品です！140サイズで、当方165センチですが問題なく着れました。

ハンガーも専用のものを使用し保管していたので、かなり状態は良い方だと思います。



【ブランドの特徴】

beautiful peopleは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用したファッションブランドです。このレザージャケットは、そのスタイルと耐久性で知られています。



【デザインと機能】

ダブルライダースデザインは、クラシックでありながら現代的な印象を与え、どんなコーディネートにもマッチします。2つのサイドポケットは実用的で、日常使いにも便利です。



【素材の質感】

高品質なレザーを使用しており、着心地が良く、長持ちします。スナップボタンとフロントファスナーが、スタイルを引き立てるアクセントになっています。



- ブランド: beautiful people

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ダブルライダース

- ポケット: 2つのサイドポケット

- ボタン: スナップボタン

- ファスナー: フロントファスナー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ビューティフルピープル

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レザーダブルライダースジャケット