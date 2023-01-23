『ビートルズ / LET IT BE ブラジル盤 オリジナル MONO ！【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 19時 09分に出品され03月17日 19時 09分に終了予定です。即決価格は13,845円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970年に発売された「レット イット ビー」

オリジナル ブラジル MONO 盤！



ジャケットはサンドイッチカバーでオリジナルのアウター ビニールに覆われた特殊ジャケ！



レット イット ビーをモノラル音源で聴ける唯一の希少盤！



BTL−1013 MONO

アップル レーベル

インナー スリーブ 欠品



✪ 状態



レコードの盤面には殆どキズの見られない良好な盤面！

レーベルにはシミや汚れ無く良好です。

ノイズは殆ど無い音圧有るMONOサウンドが良い音で再生出来ます！



ジャケットにはアウター ビニールに経年劣化が有りますが、角打ちやシミ 折れジワの無い良好なジャケットです。



インナースリーブは購入時に付いていませんでした。



ご検討よろしくお願い致します。



beatles 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>洋楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

洋楽 タグ ビートルズ

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LET

IT

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MONO

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