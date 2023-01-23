『Riu Enamel quilting phone bag フォーンバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 03時 45分に出品され03月22日 03時 45分に終了予定です。即決価格は12,344円に設定されています。現在125件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Riu リウのエナメルキルティングフォーンバッグです。

カラー:ベージュ

短い時間ですが2.3回使用しています。目立った傷や汚れはないですが一度人の手に渡ったものとご理解のある方のみご購入ください。



お値下げ不可・即購入できる方ご購入ください。

ゆうパケットプラスにてすぐに発送可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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