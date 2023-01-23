『2018高年式‼️すぐ使える♪サクッと動く✨SSD搭載薄型ノートパソコン✨NEC✨【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 55分に出品され03月27日 18時 55分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＼小型軽量！バッテリー良好♪外での作業も／





学生さんにオススメ‼️



⭐️学校やカフェで

⭐️自宅で

⭐️実習先で



シンプルデザインが

どんなシーンにもなじみます✨





面倒で時間のかかる初期設定済！

届いてすぐ使えます✨







更に！



✨爆速SSD搭載‼️

HDDより壊れにくく

動作速度がとってもスピーディー♪





✨2種類のオフィス搭載✨

Word、Excel、PowerPointが無料で使えます

実習課題やレポート作成できます！







即購入&値引き交渉もOK！







⬇️これがしたい人に⬇️



⭕️学校や実習先で使用

⭕️レポートや実習課題の作成

⭕️YouTubeやNetflixで動画視聴

⭕️Amazonや楽天でお買い物

⭕️zoomでオンライン授業

⭕️データの保存



‼️動作確認&設定済‼️



‼️Microsoft公式ウイルス対策ソフト入り‼️





デスクトップに配置済✨

⬇️便利アプリ入り⬇️



Microsoft edge

iTunes

LINE

Microsoft Office無料版

Libre Office

zoom

はがき作家

画像編集ソフト



その他多数！



Wi-Fi接続すれば

ネットもすぐ楽しめます(*^^*)♫





⭐️薄型スタイリッシュ！

シンプルかっこいいホワイトカラー⭐️







他にも(^^♪↓↓



✅オフィスでレポートや課題作成♪

✅Corem3&SSDで動作快適♪

✅SSDでデータ管理も安全♪

✅長時間作業も快適！非光沢液晶画面♪

✅安定のWindows10！まだまだ使える♪



✅外で作業したい学生に✨

✅サクサク動くすぐ使えるPCほしい学生に✨

✅zoomもできるカメラ付PCほしい学生に✨







⬇️パソコンの状態⬇️



◼︎NEC LAVIE NM350/K

◼︎Windows10

◼︎Core m3-7Y30

◼︎メモリ4GB

◼︎SSD128GB→爆速快適‼️安全✨

◼︎12.5型→小型軽量

◼︎Webカメラ

◼︎無線Wi-Fi



※アダプタ付

※1週間の保証期間付



トップカバーに凹みとすり傷ありますが

動作良好でオススメです✨





⚠️注意事項

✨全国送料無料✨

・バッテリーは消耗品のため保証対象外、ACアダプタ接続しパソコンのご使用をお願いいたします。

・到着後7日以内のご連絡は初期不良としてご対応します。プロフの確認をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エヌイーシー