『かわいい薔薇！注せん染め浴衣 手縫い仕立て【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 37分に出品され04月01日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 丈159.5cm

袖43.8cm

裄66.2cm

前24.3cm

後29.7cm

木綿

わずかなものも見つかりますがリサイクルのお品としては、とても綺麗です。



身丈(肩山から)...160〜164cm



身丈(肩山から)...155〜159cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ かわいい薔薇！注せん染め浴衣

手縫い仕立て