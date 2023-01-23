『かわいい薔薇！注せん染め浴衣 手縫い仕立て【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 37分に出品され04月01日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
小紋 紋意匠 金彩 ぼかし 鼠色系 正絹 反物
¥ 13400
黒留袖 比翼付き 加賀友禅 松菊椿 蜀江 華紋様
¥ 10608
訪問着 フルセット 着物 帯 帯締め 帯締め 17
¥ 12400
付け下げ 刺繍 菊 紅葉 松葉 袷 正絹 裄65.5 丈161 袖49
¥ 9750
未着用 訪問着 金駒刺繍 茶屋辻 菊 舟 橘 菖蒲 流水 家 着物 112a d
¥ 13350
410y30〇袋帯 宝相華 金糸 亀甲 七宝〇美品 成人式 結婚式
¥ 9815
きものヱビス ■ 竹屋町刺繍 訪問着 身丈約172cm 裄約69cm
¥ 50388
未着用 小紋 大島紬 泥染 ドット 絣 着物 113a d
¥ 13350
本場大島紬 袷 泥染 12マルキ 御所車草花文様 ますいわ屋扱い 正絹
¥ 7722
お買い得！ 正絹振り袖 セット 金彩加工 袋帯 帯締め 帯締め 重ね襟 120
¥ 8658
振袖 黒地 裄70 金駒刺繍 花柄 華やか 正絹 AK-3969
¥ 9672
西陣織 玉露染 ブラウン系 幾何学模様 袋帯 上品♡
¥ 12805
しまむら tera 浴衣 つばき 新品 セパレート 夏祭り
¥ 7566
訪問着 色留め 落款入り 染め 金彩 松竹梅 御所車 貝桶 美品 長襦袢付き
¥ 10530
訪問着 着物 未使用 正絹 藍香房 天然藍染 身丈163cm L A1032-7
¥ 23000
丸帯セット アンティーク 振袖 NO168
¥ 28950
美品 正絹 刺繍 トールサイズ 手縫い仕立て 成人式 振袖 着物 振袖襦袢帯
¥ 11700
♦︎御専用ページ♦︎西陣織 新品袋帯色々
¥ 3466666
落札価格8970円
53 入札履歴
終了
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