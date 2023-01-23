『ハイク HYKE ヘリンボーン タートルネック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 17時 46分に出品され04月30日 17時 46分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HYKE ハイク

ヘリンボーン タートルネック



サイズ表記1（実寸を画像でご確認下さい）



毛80%

ナイロン20%



ヘリンボーン編みが特徴のニットです♪

タートルを立てて着用するのもオススメです。

しっかりとした編み地でとても暖かく、袖のリブも長めなのも◎

シルエットも綺麗で、一枚でも主役級のニットです。







★着用したニットなので、ある程度の起毛感や着用感はご理解下さい。



★全てのお品は小さくしての梱包になりますのでシワが気になる方はご遠慮下さい。

防虫剤を使用して保管、お品により柔軟剤も使用しております。匂いが気になる方はご遠慮下さい。



★お値下げ交渉後のお返事は必ずお願い致します。







【全ての商品について】

★サイズ感、色の見え方、商品状態の美品、綺麗は個人の主観になりますのでご参考程度にご検討頂けます様お願い致します。



★丁寧に確認はしておりますが素人検品の為、 見落としの小さな汚れ等ある場合がございます。その可能性も含めたお値段になっておりますので、細かなチェックが必要な方はご購入をお控えくださいますようお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハイク

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ハイク HYKE

ヘリンボーン

タートルネック