『Stella McCartney ショルダーバッグ 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 03時 02分に出品され03月18日 03時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Stella McCartneyは、サステナブルなファッションを追求するブランドであり、エコフレンドリーな素材を使用しています。このショルダーバッグは、スタイリッシュでありながら環境に配慮したデザインが特徴です。



【デザインと機能性】

黒の合成皮革で作られたこのバッグは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。内側はピンクの生地で、視覚的なコントラストが魅力的です。チェーン付きのストラップは、エレガントさを引き立て、様々なスタイルに合わせやすいです。



【収納力】

内側には複数のポケットがあり、必要なアイテムを整理して収納できます。デイリーユースにも適しており、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: Stella McCartney

- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- 内側の色: ピンク

- ストラップのデザイン: チェーン付き

- 付属品: 保存袋



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



目立った傷や汚れはないですが、中はやや使用感ありです。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ステラマッカートニー

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レディース

バッグ タグ Stella

McCartney

ショルダーバッグ

黒