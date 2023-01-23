『美品 エルベシャプリエ 限定 707 ノワール ノワール ドラジェ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 14時 59分に出品され04月14日 14時 59分に終了予定です。即決価格は17,450円に設定されています。現在668件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ 707C 限定カラー

舟形トート ノワール ノワール ドラジェ



限定カラーになるといまや50000円台にのぼるエルベシャプリエの707Cです。

ドラジェタグ上部にスレと小傷、

全体的にすこしの使用感ありますが、大きなダメージなく、綺麗なほうです。角スレもありません。



付属品なし

たたんでお送りいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 エルベシャプリエ





限定 707



ノワール

ノワール

ドラジェ