『AJN39 エルベシャプリエ 極美品 701GP リュクス舟形トートS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 50分に出品され03月08日 00時 50分に終了予定です。即決価格は21,700円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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*45000

ハンドバッグ





【商品説明】

縦 約14㎝

横 開口部約29㎝ 底部約15㎝

厚さ 約15㎝

重さ 244g



ハンドル長さ 約20.5㎝



ポケット

内側 1ヶ所





素材…コーテッドキャンバス✕コットン



色…マスティック✕イヴォワール



【状態ランク】

状態ランク…AB



N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い



【商品詳細】

全体的に使用感があります。

ホックの留まりは問題ありません。

素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。

外側表面は型崩れ、一部スレ、若干ヨゴレがあります。

四つ角とフチ周りは若干ヨゴレがあります。

内側表面はヨゴレが見られます。

ポケットは若干ヨゴレがあります。

ホックはスレがあります。

ハンドルはヨゴレ、毛羽立ちが見られます。

上記に多少ダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。





※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、細かい状態や臭いを気にされる方はご購入をお控え下さい。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



【検索ワード】

ハイブランド 高級ブランド hervechapelier HERVECHAPELIER おしゃれ オシャレ プレゼント ご褒美 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ AJN39

エルベシャプリエ

極美品

701GP

リュクス舟形トートS