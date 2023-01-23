『2011年製 レッドウィング エンジニアブーツ ショート 2965【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 50分に出品され03月18日 06時 50分に終了予定です。即決価格は14,515円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2011年製 レッドウィング エンジニアブーツ ショート 2965です。



サイズ US 9 d



状態

スエード特有のスレが若干ありますが、ソールの減りは少なく、まだまだ使用していただけます。



人気のショートエンジニアとなります。



土曜日曜の発送となります。



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カラー···ベージュ

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 2011年製

レッドウィング

エンジニアブーツ

ショート

2965