『2011年製 レッドウィング エンジニアブーツ ショート 2965【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 50分に出品され03月18日 06時 50分に終了予定です。即決価格は14,515円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|レッドウィング
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¥ 13000
落札価格14515円
997 入札履歴
終了
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