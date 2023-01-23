『maison margiela 5AC ラージ 数回使用 本物【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 45分に出品され03月04日 10時 45分に終了予定です。即決価格は82,800円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5ACをコレクションしてましたが泣く泣く手放したいと思います。どなたか大切にしてくだらる方宜しくお願い致します。

珍しいとクリーム色で合わせやすいです。中が寝る素材なので柔らかくレア感有ります。

数回使用ですが、コレクションしてた為角のノリなど経年劣化は少しあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

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