『Maison Margiela ベルトポーチ ウエストバッグ 新品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 11時 18分に出品され03月27日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Maison Margielaメゾンマルジェラ ボディーバッグ バムバッグ ウエストポーチ



素材：ポリエステル × ナイロン

カラー...ブラック

仕様ダブルファスナー開閉 / 内側にファスナーポケットあり

素材ポリウレタン 100%

サイズ：高さ 12 上辺 28 底辺 28 奥行 9 (cm)

素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。



新品未使用



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並行輸入品(海外正規品)の為、知識のない方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えください。

国内正規代理店、百貨店での購入をお勧め致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Maison

Margiela

ベルトポーチ ウエストバッグ

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