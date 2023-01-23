『【ヴィンテージ・中古】シャネル CHANEL キャビアスキンチェーンショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 13時 16分に出品され04月07日 13時 16分に終了予定です。即決価格は181,654円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャネル
ATTENTIO ショルダーバッグ マスタード
¥ 8424
MARCO BIANCHINI マルコビアンキーニ ハンドバッグ 2WAY
¥ 8424
ルイヴィトンジェロニモス ショルダバック
¥ 45900
シャネル(確認用)
¥ 427777
ETRO ハンドバッグ ペイズリー 総柄 インナーバッグ付き 巾着付き シルク
¥ 15350
カランシエル A4ベルトトート バッグ
¥ 7020
JRA ハンドバッグ クロコダイル 黒 エキゾチックレザー
¥ 13000
新品CAFUNE Stance Wallet カフネ スタンスウォレット 黑
¥ 9360
Chloe マーシー
¥ 17500
ルイヴィトン☆モノグラム ヴェルニ ヒューストン☆
¥ 14000
【極美品】コーチ ディンキー ティローズ 2way アイボリー グラブタンレザー
¥ 13500
ダーリッチ キルティングスクエア ミニバッグ 新品未使用 ベージュ シルバー
¥ 7539
Hervé Chapelier トートバッグ ピンク 特大
¥ 11250
BALENCIAGA ブラウン ショルダーバッグ ネオクラシックミニ ミニ
¥ 53550
COACH オールドコーチ フラップ レザー ショルダーバッグ ブラウン
¥ 9828
美品 正規品 コムデギャルソンガール PVCトートバッグ
¥ 10062
【未使用】☆J.N.Hearts☆ Velvet Grace バッグ ブラック
¥ 11245
オールシーズン 新品未使用 送料無料 早い者勝ち ボストンバッグ
¥ 11687
落札価格181654円
312 入札履歴
終了
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