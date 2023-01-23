『【ヴィンテージ・中古】シャネル CHANEL キャビアスキンチェーンショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 13時 16分に出品され04月07日 13時 16分に終了予定です。即決価格は181,654円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 高級感漂うデザインで「CHANEL」では外せないアイテムの一つとして大人気のキャビアスキンマトラッセ。

美しいホワイトカラーは女性らしさを演出。

使い勝手も抜群なお品です。



【シャネル/CHANEL】

【商品ランク】AB：通常使用による若干の小傷や汚れ等のダメージがある商品になります。

【製造番号/シリアル】6498329







【サイズ】タテ約16cm ヨコ約25cm マチ約5cm

【素材】キャビアスキン

【仕様】外ポケット：1ヶ所 内ポケット：1ヶ所 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【ヴィンテージ・中古】シャネル

CHANEL

キャビアスキンチェーンショルダー