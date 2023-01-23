『tech21 SANSAMP YYZ SHAPE SHIFTER【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 18分に出品され04月30日 06時 18分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
【美品】Bacchus WJB-ASH ホワイト エレキベース
¥ 12324
momose ジャズベース 2020年オーダー
¥ 190400
BOSS Bass Comp BC-1X ベースエフェクター
¥ 11500
fender Deluxe Jazz Bass V kazuki arai
¥ 198000
アトリエ エレキベース 5弦 赤色
¥ 127120
Fender Japan JB62-75US
¥ 24960
Laney LX15B ベースアンプ 30W
¥ 9750
新品購入後ほぼ未使用 トラベルベース 旅行 コンパクト bass 楽器
¥ 15924
Ampeg BA-108 ベース用アンプ
¥ 9360
Fender USA Vintage62 Jazz Bass
¥ 85250
PhotoGenic ジャズベース サンバースト パッシブ JB
¥ 8580
アトリエＺ M 245 ベース純正ピックアップ
¥ 9750
(美品)Fender Rumble 25 ベース
¥ 9425
内容一部変更あり 値下げ中 Vanzandt JBV-R2 black
¥ 88000
Markbass Mark Vintage Pro ベースプリアンプ
¥ 18135
【即発送】Fender U.S.A ジャズベース ヴィンテージ ハードケース付き
¥ 142740
HARTKE HA3500 ヘッドアンプ 350W ベースアンプ
¥ 16138
美品Cool Z ZJB-10R ベースmade in japan 日本製
¥ 13533
落札価格12675円
622 入札履歴
終了
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