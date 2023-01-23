『tech21 SANSAMP YYZ SHAPE SHIFTER【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 18分に出品され04月30日 06時 18分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RUSHのアルバム「Moving Pictures」40周年を記念した限定ペダルMP40の特徴をそのままYYZ SHAPE-SHIFTERに搭載したモデル。

YYZペダルをベースに12dBのプレゼンスブーストが演出可能な全く新しいBOOSTスイッチによりトップエンドのディストーションを増加させることが出来ます。更にSHAPE SHIFTERボタンをオンにすると6dBのSchmegilka(シュメギルカ)をトップに加えることが可能です。

○ミックス・コントロール○

ハイエンドなクリーン（Deep）と荒々しい真空管アンプの音色（Drive）の比率をうまく調節します。

○TIGHTスイッチ○

クリーンはサウンドにメリハリをつけ、ディストーションはよりキレのあるサウンドに仕上げることが可能。

○BOOST/SHAPE SHIFTER○

BOOSTスイッチは12dBのトップエンドの歪みを増加。SHAPE SHIFTERスイッチは6dBのSchmegilka(シュメギルカ)をトップに加えることが可能。

○DRIVE〇

真空管アンプの出力部をプッシュしたときのような、全体のゲインとオーバードライブの量を調整します。



寸法: 100 x 120 x 54mm

重量: 330g



〇付属品〇

元箱(缶)

取説(※DL印刷)

DCケーブル×１本(※オマケ)

今後、海外製品はさらに価格高騰が予想されます。この機会に是非!

※新品参考価格 ¥46,200円~



⚠️注意事項⚠️

○即購入OKです。

○価格交渉はご遠慮願います。

○商品の状態は、写真にてご確認下さい。

○不具合はありませんが、使用した中古品である事をご理解頂きNC/NR厳守でお願いします。

○こちらのプロフを一読頂き、ご了承された

場合のみ、御購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり