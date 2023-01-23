『富士通 LIFEBOOK U9310/E第10世代 Core i5 10310U【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 00時 29分に出品され04月07日 00時 29分に終了予定です。即決価格は14,742円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 富士通 LIFEBOOK U9310/E第10世代 Core i5 10310U メモリ8G M.2SSD256G Webカメラ USB3.2Type-C Windows11 pro 顔認証 Wi-Fi6 フルHD



LIFEBOOK U9310/D



仕様CPU4コア8スレッド インテル Core i5 10310U

プロセッサー (動作周波数 1.70GHz)



ターボブースト利用時は、最大4.40GHzの高クロックにて動作。



液晶13.3インチ LEDバックライト付TFTカラー液晶ディスプレイ

1920 x 1080 (フルHD)



メモリ8GB



ストレージM.2 SSD 256GB



光学ドライブなし



無線LANWi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)



USBポートUSB3.2 Gen1 Type-A x2、USB3.2 Gen2



Type-C x1 (Display Port Alternate Mode 対応)、USB3.2



Gen1 Type-C x1



HDMIあり



BluetoothV5.0 (Bluetooth low energy対応)



商品説明



第10世代 Comet Lake マイクロアーキテクチャ、4コア/8スレッド インテル(R) Core(TM) i5 プロセッサー 10310U (動作周波数 1.70 GHz) 搭載。



13.3型ワイドLEDバックライト付TFTカラーLCD フルHD (1920×1080ドット、1677万色) 搭載。



高速ワイヤレスLAN搭載



高速無線LAN規格「IEEE802.11ax (Wi-Fi6)」に対応したワイヤレスLAN搭載なので、ワイヤレスでも高速なネット通信が可能です。



OSやアプリケーション起動が高速な M.2SSD256GB 搭載ですので快適に動作します。



SDカードスロット搭載でSDカードメディアの読み書きが可能です。



薄型で軽量、第10世代CPUを搭載した富士通のモバイルノートPCです。



付属品

・ACアダプター



Microsoft Office2021インストール、認証済です。

バッテリー良好

神経質な方のご入札もご遠慮願います。



掲載写真をご確認頂き、商品内容・状態をご了承の上、ご入札をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウ