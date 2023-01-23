『Panasonic 配線ダクト用LEDスポットライト NSN04082W 10台【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 00時 36分に出品され04月14日 00時 36分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・Panasonic パナソニック

・型番 NSN04082W LE1

・カラー ホワイト

・色温度 3500K (温白色)

・年式 ２０２４年製(新品未開封)

・定価 1個 32,000円 (税抜)

・LEDランプ一体型器具

・商品箱、取説有り



・商品概要

配線ダクト取付型

LED（温白色）スポットライト

200形 HID35形1灯器具相当

ビーム角33度・広角タイプ



【高効率LED照明】

このスポットライトは、LEDを使用しており、光束は1550lm、消費電力はわずか14.5Wです。これにより、エネルギー効率が高く、長期間使用することができます。



【長寿命設計】

光源寿命は40000時間で、光束維持率は70%です。長期間にわたり安定した明るさを提供します。



【簡単な取り付け】

HID35形1灯器具相当の電球の取付方法により、簡単に取り付けることができます。特に、家庭やオフィスの照明に最適です。



大人気のLEDスポットライトを10個セットで出品しております。

ダクトレール(配線ダクト)用になります。

東洋経済新聞社のアンケートによると、外出自粛中にインテリア商品（家具・照明）を購入した人はかなり多いそうです。

照明は、お部屋の雰囲気を変えるのに一番効果が高いです。

暖色系の照明でモダンな内装にしたい方にオススメします。



又、2024年製の新品未開封品となるため、スレキズ等も無く、取扱説明書も同梱しているので、安心してご使用可能です。



定価と比べると、このお値段は大変お買い得ですので、ご検討の程、宜しくお願い致します！ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック