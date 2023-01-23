『赤いダッフルコート ウール素材 フード付き BURBERRY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 01時 17分に出品され04月27日 01時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この赤いダッフルコートは、シンプルでありながら目を引くデザインが特徴です。フード付きで、寒い季節にぴったりのアイテムです。



【高品質な素材】

ウール素材を使用しており、保温性が高く、快適に着用できます。耐久性もあり、長く愛用できる一着です。



【実用的なポケット】

4つのポケットがあり、収納力も抜群です。日常の必需品をしっかりと収納できます。



- 色: 赤

- 素材: ウール

- デザイン: ダッフルコート

- フード: あり

- ポケット: 4つ

- ボタン: トグルボタン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリープローサム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 赤いダッフルコート

ウール素材

フード付き

BURBERRY