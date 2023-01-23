『希少 極美品 standard motorcycle レザーバッグ スタンダード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 11時 01分に出品され03月03日 11時 01分に終了予定です。即決価格は14,432円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「スタンダードモーターサイクル:レザーバッグ」高橋メイドイン奥多摩

color:ブラック

material:レザー

size:縦22cm 横41cm 幅11cm

condition:USEDですので多少の使用感等ございますが着用回数も少なめですし、特に着用に支障あるような大きなダメージや汚れなどなくとても良い状態だと思います。革の状態も張りや光沢もあり抜群です。



standardmotorcycleleathersのレザーバッグです。黒に濃いブラウンステッチ、インナーはワインレッド生地でさすがこのブランドらしくクオリティ高い秀逸なアイテムです。カスタムでフロントキルティングパッド仕様、これだけでも一万円ほどかかりました。勿論こだわりの日本製です。何と言ってもこのブランドの１番の特徴と言える抜群の革質、オイルをタップリ含んだ茶芯牛革使用ですので使い込む事によって非常に雰囲気ある経年変化がみられますし、きちんとお手入れをしてあげればまさに一生物です。革質はラングリッツレザーよりも良いかと個人的には思います。バイカーは勿論普段使いにもピッタリなサイズです◎。現在ではブランド名が変わりそれに伴いタグなども変更されてしまいましたがやはりこの時のスタンダードレザー期のものがクオリティ素材感共に抜群でしたしお探しだった方も多いかと思います。まずこの状態の物は今後見つからないかと思いますしとてもお買い得価格かと思いますのでオススメです。お好きな方などいかがですか。

極美品ですがUSEDですのでノンクレーム・ノンリターンでお願い致します。



ブランドタグ

ラングリッツレザー



利用しています





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テンダーロイン

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flathead… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラングリッツレザー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 希少 極美品 standard

motorcycle レザーバッグ スタンダード