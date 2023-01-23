『リーボック have a good time 未使用 廃盤品 セットアップ レア【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 23時 01分に出品され04月20日 23時 01分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーボック ハブアグッドタイム 未使用 廃盤品 アノラック セットアップになります。

サイズはジャケットはO(XL) パンツはL

現在は廃盤品となる為、未使用では入手困難なアイテムです。

長期自宅保管品ですので状態は画像でご判断下さい。



ジャケット

肩幅 約65cm 身幅 約66.5cm 着丈 約69cm

袖丈 約65cm



パンツ

平置きウエストゴム約34.5cm 平置きウエストゴム最大46cm 股上 約30.5cm 股下 約74cm

裾周り約25.5cm



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーボック

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