『インスタポンプフューリー 95 26cm GY2444【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 12時 41分に出品され03月24日 12時 41分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 INSTAPUMP FURY 95 （ベクターネイビー）



サイズ26cm



ランニングスタイルをアップデート1995年にタイムスリップ。

フィット感をカスタマイズできるダイナミックなポンプテクノロジーによってかつてランニング業界を席巻したこのリーボック シューズ。

今回冬用に再構築されている。

Hexaliteクッショニングにより、歩くたびに快適な履き心地を感じられ、ヴィンテージスタイルを表現することができる。





【注意事項】

・極度に神経質な方はご購入をお控え下さいませ。

（細かな初期不良を受け入れられない方・箱の傷等全てにおいて完璧を求める方等）



箱については若干の破損、キズ、汚れがある場合が御座いますので気になる方は購入をお控え下さい。



コメント無し購入歓迎、値下不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: リーボック

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ インスタポンプフューリー

95

26cm

GY2444