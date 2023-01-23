『［美品］バーバリー バケツトート 定番人気ノバチェック肩がけトート【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 15時 44分に出品され05月03日 15時 44分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|バーバリー
Louis Vuitton ボストンバッグ
¥ 14000
ノースフェイス パープルレーベル ショルダーバッグNN7305N(ベージュ)
¥ 8268
美品 正規品 バレンシアガ ハンドバッグ カバス 水玉 ドット ポーチ付き 白
¥ 22191
IENA【A VACATION/ア ヴァケーション】別注 BREADバッグ
¥ 22500
c48【極美品】Gカード付 プラダ キャンバス レザー ロゴジャガードショルダー
¥ 15300
MALUS/マリュス IENA別注トートバッグ（ブラック）
¥ 8190
CD クリスチャンディオール トートバッグ グレー キャンバス ヴィンテージ
¥ 9750
[ 美品 ] TODS トッズ トートバッグ フリンジ A4サイズ レザー
¥ 11490
【美品】LOUIS VUITTON レディースバッグ
¥ 18400
美品⭐︎LOUIS VUITTON アズヌール ストレーザGM
¥ 31500
VERSACE ショルダーバッグ ヴェルサーチ
¥ 9360
【新品】 YOUNG＆OLSEN 別注 HELLO ストラップボストンバッグ
¥ 24750
【美品】ヤングアンドオルセン ショルダーバッグ 2way レザー ロゴ 茶色
¥ 11700
CELINE マカダム柄 ターンロックハンドバッグ 台形
¥ 19800
セリーヌ トリオンフ キャンバス バーティカルカバ
¥ 46800
ルイ・ヴィトン ボストンバッグ モノグラム
¥ 22500
PRADA プラダ トートバッグ エナメル ブラック パテントレザー
¥ 14100
セリーヌ SELINE 肩掛けバックM90＊ レディースバック ブランドバッグ
¥ 13000
落札価格11000円
322 入札履歴
終了
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