『［美品］バーバリー バケツトート 定番人気ノバチェック肩がけトート【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月03日 15時 44分に出品され05月03日 15時 44分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古

二、3回くらい使ってしまいこんでました。

2箇所、3箇所汚れあり。画像確認お願いいたします。



比較的綺麗で、快適にお使いいただけると思います。

いちをかどに神経質な方はご遠慮くださいませ。



表面はpvcみたいな汚れにくい素材です。

厚手のコートの季節も肩がけオッケー。

オールシーズン使っていただけるかと思います（╹◡╹） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ［美品］バーバリー



バケツトート 定番人気ノバチェック肩がけトート