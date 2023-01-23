『エムプルミエ ペプラムダウン ジャケット 36 ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 23分に出品され03月12日 20時 23分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ペプラムダウンジャケット



【PRODUCT CODE】

BLACK：A236-002



【COLOR】

BLACK：005



サイズ36





平置き

着丈約67

袖丈約56

フード取り外し可



一度短時間着用のみで新品同様綺麗なお品です。

チャックの部分も綺麗でエムプルミエのロゴの刻印が入っており高級感があります。

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: エムプルミエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エムプルミエ ペプラムダウン ジャケット 36

ブラック