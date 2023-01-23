『【希少】未使用ENGINEEREDGARMENTS×BEAMSBOYジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 09時 26分に出品され04月21日 09時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少】未使用ENGINEEREDGARMENTS×BEAMSBOYジャケット



FWK by ENGINEERED GARMENTS

エンジニアドガーメンツ

×BEAMS BOY ダブルネーム

METCALF BROTHERS別注 ウールサージベッドフォードジャケット



現在生産されていないデザインです！



エンジニアードガーメンツらしい、上質な素材使いと細部までこだわりを感じるデザインが魅力。

永く着られる仕立てのしっかりとしたジャケットを探されている方におすすめです。



●未使用

購入後使用せずタグを取り、大切に保管していました。



●ビームスボーイ原宿店で購入



●素材 : 表地 ウール100% 袖裏 アセテート62% レーヨン38%



●定価 : 約69,000円



〈キーポイント〉

アメリカの警察や消防士、航空会社などのユニフォーム用の生地を生産する“METCALF BROTHERS社製”のウールサージを使用したベッドフォードジャケットになります。定番で長年愛され続ける"BEDFORD"は、チェンジボタン仕様やこだわりを感じさせる1着です。



●サイズ：1（Mサイズ）

肩幅37㎝

身幅47㎝

袖丈57㎝

着丈58㎝

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。



●カラー：ネイビー



●MADE IN USA



メンズでは絶大な人気を誇る、「Engineered Garments」を女性にも着用できるよう、2008年秋冬からレディースラインとしてスタート。

デザイナーは鈴木大器氏。高品質な素材、クオリティの高い縫製などとは一味違う価値観を重視し、アメリカ製品としての個性や味を大切にする。



未使用の美品ですが自宅保管の為、完璧を求める方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エフダブリューケーエンジニアードガーメンツ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】未使用ENGINEEREDGARMENTS×BEAMSBOYジャケット