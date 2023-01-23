『JW ANDERSON ネイビーニット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 37分に出品され03月19日 00時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JW ANDERSONのニットです。

色はネイビーで、首まわりのみオフホワイトです。

ボタンを開けることも可能です。

メンズのアイテムですが、女性も着用できると思います。（購入店舗では女性店員さんが着用していました）



ハイメゾンでも使用されるとてもしっかりした生地です。

傷みなどはなくとてもよい状態かと思います。

（首裏のブランドタグの片方が外れています）



ブランド JW ANDERSON

色 ネイビー

サイズ S

肩幅 38

身幅 48

着丈61

採寸誤差はご容赦ください。



素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジェイダブリューアンダーソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ JW

ANDERSON

ネイビーニット