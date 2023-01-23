『【新品未使用】ジョルジオアルマーニ 黒ラベル ジャケット サイズ50【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 07時 51分に出品され04月16日 07時 51分に終了予定です。即決価格は50,000円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジョルジオアルマーニ 黒ラベル ウール100%のジャケットです。



昔に購入し、試着程度で自宅で保管しておりました。

体を鍛えたため、入らなくなりましたので、どなたか大事にきていただける方にお譲りいたします。



サイズはお写真にてご確認ください。



未使用ではございますが、長期自宅保管のため中古品のご理解いただける方のみお願いいたします。



落札後のキャンセル、商品受け取り後の返品交換は一切受付いたしません。すり替え防止の為、ノークレムノーリターンでお願いします。



平日は遅まで仕事をしておりますので、ご質問等の回答が遅くなりますが、ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】ジョルジオアルマーニ

黒ラベル

ジャケット

サイズ50