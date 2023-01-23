『SALOMON XT-6 サロモン スニーカー 26cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 11時 01分に出品され03月21日 11時 01分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[商品状態] 新品

カラー：写真の色



SALOMON XT-6 サロモン スニーカー

スタイリッシュなデザインと機能性を兼ね備えたスニーカー。

クイックレース仕様で紐が緩む心配がなく、フィット感の調整も簡単です。

アッパー部分には足全体を覆うメッシュ生地を採用。

一年中お使いいただけます。

スポーティーなスタイルにオススメのアイテムです。



◆カラー：

BLACK

◆サイズ：26cm



パッド入りメッシュ織りのテクニカルブレンド製造

上部強化パネル構造

トグル留め

強化ゴム製つま先キャップ

背面のロゴグラフィック、100% 繊維

ソール: 100% ラバー



色・サイズについて

商品写真は、お使いのＰＣ環境や撮影環境等によって、画像の色が実物と多少異なって見える場合がございます。

ご注文の際には、必ず色とサイズをご確認いただきますよう、お願いいたします。

メーカーの違いや商品モデルの違いによっても、サイズ感や履き心地が異なる場合もございますので、予めご了承くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: サロモン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SALOMON

XT-6

サロモン

スニーカー

26cm