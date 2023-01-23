『エルベシャプリエ グリーンレーベル別注 舟型トートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 35分に出品され03月14日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他のサイトで新品の商品を25,000円ほどで購入し、気に入っていたので通常使用しておりました。



中古品ですが、まだまだ使えると思います。

取手にはカバーを装着の上、使用しておりましたが写真のように多少の毛羽立ちがございます。



使用頻度が減ったため出品いたします。



中古品であることご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ グリーンレーベル別注 舟型トートバッグ