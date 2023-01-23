『トリコ・コムデギャルソン カシミア ニット カーディガンレディース 小さいサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 13分に出品され03月27日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

トリコ・コムデギャルソン tricot COMME des GARCONS のニット カーディガンです。



素材： カシミア 100％

カラー: 杢グレー



サイズ

身丈：約58cm

身幅：約44cm

袖丈：約56cm

素人平置き測定 多少の誤差はご了承ください。

レディース 小さいサイズです。



※目立つようなダメージはありませんが

使用感はございますので細かいことを気になさる方はご購入をお控えください。



カラー...グレー

素材...カシミヤ

季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トリココムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ トリコ・コムデギャルソン カシミア

ニット

カーディガンレディース

小さいサイズ