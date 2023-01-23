『☆本体ほぼ未使用 国内正規品 airpods pro 第一世代後期型【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 03時 05分に出品され04月01日 03時 05分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 できる限りの清掃、消毒は行なっております。

リセットして発送いたします。



5年前に公式サイトより購入し、2年ほど使用しました。

しかし、2020年10月以前に製造されたAirPodsの一部に不具合が認められて、無償交換プログラムの対象だったため、2年前に本体は正規品の新品に交換しております。

そして、数回のみ使用しました。



☆よって、本体に関しましては、未使用品に限りなく近く、バッテリー状態は非常に良いです。



交換時の書類を添付しております。

製造番号もご確認ください。





付属品に関しましては、イヤーパッドのMのみございません。

現在つけているものはSで、数回の使用です。



その他、ケーブル等は未使用です。





ケースに関しましては、7枚目のカバーを使用していましたが、外れることもあったため、多少の傷はあります。神経質な方はご遠慮ください。



ご希望でしたら状態は良くないですが、ケースもお付けします。その際はコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル