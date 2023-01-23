『極美品 FENDI フェンディ ショルダーバッグ マルチスタッズ トュージュール【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 26分に出品され03月14日 20時 26分に終了予定です。即決価格は35,068円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラフルスタッズがとっても可愛いフェンディのバッグです。



使い易いサイズ感でとっても可愛いです。



BUYMAで購入しました。2、3回短時間の使用なので綺麗です。



暗くなりがちな秋冬コーデにカラフルスタッズのついたバッグはいかがでしょうか？



【ブランド】フェンディ（FENDI）

【モデル】トゥージュール マルチスタッズ

【タイプ】カバン 斜め掛け ポシェット

【形状】ショルダーバッグ

【型番】8M0369

【対象】レディース

【カラー】ブラック x マルチカラー



【サイズ】W約23.5cm×H約16cm×D約6.5cmショルダー最長：約125cm

ストラップ：調節可能 実寸サイズには多少の誤差がある場合があります。

【素材】レザー

【仕様】 外側：マグネット式ポケット x 1





【付属品】保存箱、保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 FENDI

フェンディ ショルダーバッグ マルチスタッズ トュージュール