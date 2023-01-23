『Apple MacBook Pro A1990 32GB DDR4 512GB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 43分に出品され03月30日 23時 43分に終了予定です。即決価格は21,060円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Macbook Pro 15” 2018

2.9 GHz 6コアIntel Core i9

Intel UHD Graphics 630 1536MB

32 GB 2400 MHz DDR4

512GB SSD

US Keyboard キーボードは美しいです。



画面は完璧です。

映画を観る場合、バッテリーは約1時間半持続します。

カバーに小さなシール跡があります。写真をご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル