『★新品未使用／セール中★ nanamica（ナナミカ） ジップパーカー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 13時 58分に出品され04月15日 13時 58分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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クラシックなセーリングパーカーをベースにサーファーに愛用されるウィンドブレーカーやスイングトップの機能性などをミックスして再構築。

・リサイクルナイロンを使用した表素材のタフタは、経糸に色をつけ、緯糸に黒い色をつけることで見る方向によって色の陰影が生まれ立体的に見えるのが特徴。

・表面には非フッ素系はっ水加工。

・オリジナルで作成したザイルコードを使用、コード端の結び目はセーリングロープワークをベースにした仕上げ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★新品未使用／セール中★

nanamica（ナナミカ） ジップパーカー