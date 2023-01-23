『未使用 レア ロージーモンスター フリル キルティングワンピース S ゆったり【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 39分に出品され03月09日 11時 39分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品の説明】





ROSY MONSTER

ロージーモンスター キルティングボリュームワンピース



サイズはSです。



お色はブラックです。



素材は 表地 ポリエステル65 綿35 （キルト部） 表地 ポリエステル65 綿35 中綿、裏地共にポリエステル100％です。



平置き実寸で 肩幅47 身幅63 着丈89 袖丈54㎝位です。





【商品の状態】





未使用



未使用自宅保管品です。





【重要！】



☆☆ 自己紹介も必ずお読みください☆☆++S１

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カラー...ブラック

柄...無地

シルエット...フレア

季節...春秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ロージーモンスター

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 未使用

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