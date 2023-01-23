『ルイヴィトン エピ ジャスミン ノワール ハンドバッグ LOUISVUITTON【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 05時 15分に出品され04月01日 05時 15分に終了予定です。即決価格は23,147円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品詳細●

【アイテム】

LOUIS VUITTON ルイヴィトン

エピ ジャスミン ノワール





【サイズ表記約cm】

縦18

横32

マチ10





【仕様】

ポケット×2





【型番・シリアル】

TH0090



【素材】

レザー





【カラー】

ブラック



【付属品】

本体





【状態】

使用する際に出来る微細な擦れ等はございますが、美観を損ねる大きなダメージはみられず快適にご使用いただけます。



【購入先】

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済みの正規品ですので、ご安心ください！





●備考●

状態の良い商品を取り扱っておりますが、あくまでも一度は人の手に渡ったUSED品、もしくは保管品になります。

目立つ傷等は画像で載せておりますが、写りきらない微細な擦れ汚れがある場合がございます。写真と説明文をお読みになった上で、ご購入よろしくお願いいたします。





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245249091-37



カラー···ブラック



型名···ジャスミン



ルイヴィトン 柄···エピ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

エピ ジャスミン ノワール ハンドバッグ LOUISVUITTON