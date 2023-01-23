『【美品】ジルサンダーネイビー レザー トートバッグ ネイビー A4収納可【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 21時 12分に出品され03月10日 21時 12分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



●アイテム

美品 ジルサンダーネイビー レザー トートバッグ ネイビー A4収納可





●サイズ

縦 : 約 38.0 cm

横 : 約 35.0 cm

マチ : 約 6.0 cm

ハンドル : 本体まで 約 20.0 cm

※素人採寸です。誤差ご了承願います。





●素材

牛革 レザー





●状態

とても綺麗な状態です。





●カラー

ネイビー 紺色





●配送

折りたたんでの発送になります。



どうぞ宜しくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジルサンダーネイビー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】ジルサンダーネイビー

レザー トートバッグ ネイビー A4収納可