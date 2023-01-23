『FREITAG フライターグ リュック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 49分に出品され03月26日 22時 49分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FREITAG リュック

10cm超えるマチがあり大容量で丈夫なリュック。

中にはノートパソコンを固定するバンドがあり横揺れを防いでくれます。



使い込んだエイジング感を楽しめる方にお使いいただきたいです。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FREITAG

フライターグ リュック