『CERUTI11881 レディースジャケットS〜M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 08時 29分に出品され03月19日 08時 29分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品をご観覧頂き、誠に有難うございます。



出品している商品は、全て鑑定済みもしくは正規店購入の商品となりますので、ご安心ください。



■メーカー

CERUTI11881

■商品名

レディースジャケット

■カラー

ベージュに近い白

■素材

ーーーーーーー

■サイズ(約)

レディースS〜Mサイズ

■仕様

---------



■付属品

ーーーーーーー

■状態

使用品ですが綺麗なお品物でございます。

■購入場所

大手デパート



ほか、商品画像を参考にご検討ください。



【備考】

■他サイトで同時販売も行っておりますので、時間差で売り切れの際にはご了承下さいませ。

その際お取引をキャンセルさせて頂く場合がございます。

大変恐縮ではございますが、宜しくお願い致します。

#CERUTI11881

#セルテイ1881

#レディーステーラードジャケット

#レディースジャケット

【M1 /SBB N997】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CERUTI11881



レディースジャケットS〜M