『新品 J-WESTゴールドカード 会員限定 黄金のICOCA【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 10時 03分に出品され03月24日 10時 03分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ご覧いただきありがとうございます✨



J-WEST ゴールド会員限定

ポイント交換商品

黄金のICOCAです。

※金は含有しておりません。



新品未使用品

先程届きました物です。

写真撮影、内容品確認のため、開封いたしました。(カードを触ずに箱だけ開けました)



他サイトでも掲載していますので、途中で出品を取り消しさせていただく場合がございますので、何卒よろしくお願い致します。



※新品ですが、商品自体もともと製造過程に匂いする場合があるかもしれません。神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮下さい。

※見落としがないよう気をつけてますが初期傷跡、細かなほつれ、汚れなどあっても、気にならないかたでお願いします。

※発送する際形が崩れる場合がありますので神経質な方はご遠慮ください。

ご理解頂ける方と、迅速丁寧な気持ちのよいお取り引きをさせていただきたいと思っています♡



よろしくお願い致します













ICOCAの残金は0円となっています。



※金は含有しておりません。

＊＊＊残高がありません＊＊＊

＊＊＊金、金銭など含有してない＊＊＊











新品 J-WESTゴールドカード 会員限定 黄金のICOCA

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ICカード 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>コレクション 商品の状態: 新品、未使用