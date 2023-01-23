『Apple MacBook Air 13インチ（2017）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 58分に出品され03月02日 23時 58分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 * 値下げしました。



【本体】

・メーカー名: Apple

・型番: MacBook Air A1466 2017

・CPU: 1.8GHzデュアルコアIntel Core i5

・メモリ: 8G DDR3-1600MHz

・ストレージ: HD 256GB

・グラフィック: Intel HD Graphics 6000 1536MB

・画面サイズ: 13.3型ワイド

・Wifi: Wifi内蔵

・カメラ: 内蔵

・キーボード: 英語配列(USKEY)



・OSバージョン: macOS Catalina 10.15.7





【付属品】

・Apple純正 ACアダプター

・箱



【状態】

・初期化済み





丁寧に使用しておりましたが、中古品であることをご理解いただける方のみ入札をお願いします。ノークレーム、ノーリターンになります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル