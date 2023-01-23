『MIU MIU ミュウミュウ ワンショルダーバッグ マトラッセ ゴールド金具【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 23時 08分に出品され04月07日 23時 08分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ようこそ本日は数ある商品の中からご覧頂きまして誠に有難うございます^_^



★全国送料無料

★丁寧な対応、迅速な発送を心掛けております。





【ブランド】



ミュウミュウ



【カラー】



ベージュグレー



【サイズ】



タテ 約16.0cm

ヨコ（上部） 約19.0cm

ヨコ（下部） 約17.5cm

マチ 約6.0cm

ショルダー 約60.0cm



★素人採寸の為、僅かな誤差等はご了承ください。



■付属品：無



【説明・状態】



全体的に使用感がございます。

内側中身部分に汚れがございます。







※古物市場にて購入しております。



※中古品の為、写真にない多少のキズ、スレなどある場合がございます。



※中古品の性質をよくご理解の上、

写真で状態を判断されてからご購入宜しくお願い致します。



※今後も不定期で出品致しますので是非フォロー宜しくお願い致します。



※SOLD OUTの商品もあるかもしれませんのでご了承下さい。



★最後までご覧頂きありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミュウミュウ

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ミュウミュウ ワンショルダーバッグ マトラッセ ゴールド金具