『【3個】210T ワイドサイズ 寝袋 シュラフ 封筒型 抗菌仕様 車中泊 防災【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 10時 24分に出品され05月02日 10時 24分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

⭐️即購入大歓迎です☆彡





・外側の素材は強く熱を逃がさない210T

・中綿は暖かくふわふわな中空ファイバー

・汗を素早く吸収し快適な眠りを誘う

・夏は涼しく冬は暖かいオールシーズン対応

・家庭用洗濯機で丸洗い可能



カラー：グリーン

重量 ：2200g

全長 ：225cm

通常時：225cm×90cm

フルフラット： 225cm×180cm

収納サイズ：37cm×29cm



☆大人から子供まで対応した寝袋です。



☆通気性に優れた肌面素材のため、夏でも使用できる涼しい肌触りです。キャンプや車中泊や防災用品として最適です。



☆アウトドアはもちろん、車中泊や仕事場での仮眠、自宅での敷き布団、掛け布団代わりにもなり災害時にも役立ちます。ファスナーが足元から開くので暑くなってきた時に温度調節が可能です。



☆男性から女性までしっかり対応しています。簡単に収納でき、圧縮ベルトでコンパクトに持ち運びができ便利です。洗濯機で丸洗いできる寝袋ですので衛生的に使用できます。



☆足元は広々使える封筒型スタイル。マミー型と違ってゆったりと寝られます。



☆今までになかった、あったらいいなのワイドサイズです。ぜひ使用して実感してみてください。



※お安く出品させて頂く為、簡易包装にて発送させて頂きます。ご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用

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