『WF-1000XM5 プラチナシルバー 左【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 11時 32分に出品され03月11日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WF-1000XM5 プラチナシルバー 左

本体のみとなります。ケースを無くしてしまい使わなくなったので出品します。ケースを無くすまでは不具合なく使用していました。イヤーピースは衛生のため付属しません。値下げ交渉不可となります。ご質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。



ソニー モデル名...WF-1000XM5



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー