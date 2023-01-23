『Supreme Backpack FW18 Red【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 19時 16分に出品され04月21日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリームのFW18のリュックです。StockXで購入。目立った傷や汚れはありませんが、半年~1年弱ほど使用していたため新品ではございません。予めご了承ください。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

Backpack

FW18

Red